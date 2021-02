Джеймс Ван выбрал режиссера для американского «Поезда в Пусан» Евросоюз обеспокоился усилением репрессий в Белоруссии » Кремль не комментирует обмен израильтянки на вакцину для Сирии Россия и дальше будет помогать Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Дамаску в рамках возможного обмена гражданки Израиля, задержанной в Сирии. Информацию об обмене опубликовала The New York Times. Издание утверждает, что израильтянка перешла границу с Сирией случайно. Сирия согласилась вернуть израильтянку при условии, что Израиль закупит для Дамаска партию «Спутника V», говорится в публикации. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дважды говорил с российским президентом Владимиром Путиным и просил о помощи в возвращении израильтянки. В сообщении на сайте премьера говорится, что он разговаривал с Путиным дважды – 8 и 13 февраля. После этого задержанную израильтянку доставили в Москву. Оттуда 19 февраля она прилетела в Тель-Авив. Израиль в обмен на свою гражданку выдал Сирии двух пастухов, задержанных на Голанских высотах. По данным The New York Times, предполагалось, что женщину обменяют на двух жителей Голан, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Но один из них отказался от освобождения в Сирию, с другим до сих пор проводят следственные действия израильские спецслужбы. СМИ пишут, что обмен людьми был формальностью, а на самом деле Дамаск поставил Израилю условие поставки российской вакцины в Сирию. По данным израильской газеты Haaretz, речь идёт о сотнях тысяч доз.