Какое медицинское оборудование стоит иметь дома?

Есть много способов позаботиться о здоровье. Прием витаминов, физическая активность, здоровое питание — все это поддерживает долголетие. Однако не все помнят о регулярных осмотрах и самоконтроле. Между тем, одна простая процедура, выполненная дома, может быстро выявить аномалии и поддержать возможное лечение. Какое медицинское оборудование стоит иметь дома?

1. Термометр

Это устройство, к которому обращаются в первую очередь при появлении первых симптомов инфекции. Он не только позволяет контролировать температуру тела, но и получать полную картину с помощью регулярных измерений. Это очень важная информация для врача.

Раньше ртутные термометры можно было найти в каждом доме, сегодня применяются электронные термометры. Как и традиционные, они измеряют температуру во рту, подмышками и в анусе. Однако бесконтактные термометры становятся все более популярными, поскольку они, как правило, более гигиеничны и удобны в использовании. Их активно используют родители маленьких детей и лица, ухаживающие за больными и пожилыми людьми. Чтобы получить температуру, достаточно на несколько секунд поднести его ко лбу.

2. Манометр

Регулярные измерения артериального давления могут дать более точную картину здоровья, чем периодические тесты, проводимые врачом или медсестрой. Когда человек чувствует себя плохо, прибор для измерения артериального давления, с которым детально можно ознакомиться по ссылке https://netdiabet.com/tonometr/, может указать на отклонения и побудить посетить терапевта или специалиста. Автоматический тонометр можно купить в большинстве аптек и медицинских магазинах. Однако не стоит забывать о регулярной калибровке.

Тонометр должен быть в каждом доме, например, можно купить тонометр Microlife. Это необходимое домашнее медицинское оборудование, которым должны пользоваться люди с сердечными заболеваниями.

3. Глюкометр

Если в семье есть диабетик или если человек испытывает симптомы внезапного падения уровня глюкозы, следует приобрести глюкометр. Это устройство помогает быстро и легко контролировать уровень глюкозы в крови как натощак, так и после еды. Диабет — это заболевание, которое развивается за много лет до того, как его обнаруживают. Поэтому глюкометр — чрезвычайно полезный прибор в домашних условиях.

В случае отклонений в результатах теста на сахар и инсулиновой кривой глюкометр может быть выписан по рецепту или подарен диабетологом. Можно купить его самостоятельно в медицинском магазине — обычно или онлайн.

4. Распылитель

Некоторые лекарства, особенно для людей, страдающих аллергией, а также от инфекций верхних и нижних дыхательных путей, доступны в виде ингалянтов. Небулайзер позволяет легко применять различные типы лекарств, особенно для людей с проблемами дыхания, например детей. При первых же симптомах закупорки пазух достаточно вылить содержимое ампулы в емкость и включить прибор.

Небулайзер для детей доступен в большинстве аптек, особенно в сетевых и интернет-аптеках. В зависимости от модели в комплект входит ингалятор, маска и другие аксессуары, необходимые для правильного использования. Они также могут иметь забавные формы, которые сделают лечение самых маленьких пациентов более приятным.

5. Алкотестер

Всем известно, что вождение в нетрезвом виде опасно и незаконно. Поэтому лучше заранее обезопаситься, чем представлять угрозу себе и окружающим. После вечеринки, на которой подавали алкоголь, можно пойти в полицейский участок, чтобы проверить статус трезвости или заранее получить алкотестер.

Если человек пока не хочет покупать более дорогие устройства, он запросто может приобрести одноразовый алкотестер в интернет-магазине. Вдох в мундштук, и через короткое время отображается результат. Алкотестер не является типичным домашним медицинским устройством, но наличие этого устройства поможет сэкономить на штрафах и даже предотвратить конфискацию водительских прав в долгосрочной перспективе.