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К Земле опасно приблизится огромный астероид

К Земле 22 февраля приблизится астероид размером со стадион, сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL на своем сайте. Космический объект пролетит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.

По данным ученых, диаметр астероида 2020 XU6 составляет 213 метров. Кроме него в ближайшие сутки к Земле подлетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (он окажется на расстоянии в 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пролетит еще дальше — в 6,9 миллиона километров от Земли.

22 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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