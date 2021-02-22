Хронический Милованов

Пришёл, значит, я как-то раз на телевидение — ближе теперь живу, могу ходить собственной персоной в студию. Пригласили как критика. Обещали отдать на съедение бывшего министра экономики, а ныне советника Ермака — Тимофея Милованова.

Ну, я приехал. Отдался в руки гримёра, чтобы быть красивым, когда буду догрызать министра. Выхожу из гримёрки — Борислав Берёза стоит. Ему, оказывается, тоже обещали отдать бывшего министра на съедение. Главное, бывший министр один, а нас двое, и мы чуть не подрались, кто его будет есть.

Я ведь и вопросы подготовил разные, конструктивные. Я сначала на фейсбуке пост написал, мол: дорогие читатели, что бы вы хотели узнать у Тимофея Милованова? Примечательно, что больше половины хотели задать вопросы строго обидные — все как один связанные с той неосторожно сказанной фразой «Да, я дебил», которая зачем-то у Милованова вырвалась.

Но я вообще не собирался этот вопрос задавать. Это даже неспортивно. У меня были вопросы куда более интересные.

Например, точно ли обосрался МВФ, а не молодая команда реформаторов и технократов — и вообще какая расстановка сил тут: это нам нужно получить деньги, или это МВФ бегает за странами и просит денег взять, а то девать некуда. Хотел спросить, точно ли нам надо обеспечивать продуктовую безопасность ОАЭ, так ли у нас самих всё хорошо. И кто конкретно из подписантов меморандума занимается продуктовой безопасностью — ДТЭК, Эпицентр, Ощадбанк или ОдессаГаз? И правда ли у нас с бюджетом всё заебись, если дефицит его составляет 5.5% даже после урезанных субсидий — а при барыгах и ворюгах, когда дикие свинарчуки бороздили просторы Липецкой фабрики, дефицит составлял то 2.3% то 1.6%. И как так вышло.

И, конечно же, я хотел узнать от первоисточника — кто же такой Принижень Украины. Кто эта падла, которая регулярно принижує страну. Отыскать, и набить ему морду, как писал поэт-песенник Васильев.

А на практике вышло так.

Пришёл Милованов, поздоровался, его представили, он вышел на площадку к трибунке для гостя, тут запустили ролик о нём — и как только в нём прозвучало сакраментальное «Да, я дебил» — тут Милованов психанул, стукнул по трибунке кулаком, развернулся и ушёл на хуй.

И мы такие остались:

(ВСТАВИТЬ ГИФКУ С ТРАВОЛТОЙ)

И знаете, это ведь очень показательно. Это ведь диагноз всему режиму Зеленского, и всей его команде молодых новых лиц.

Вот что пошло не так в передаче с Миловановым, и вот что идёт не так в нашей стране:

1. НЕУМЕНИЕ ДУМАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ГОВОРИТЬ

Это давно забытое искусство не пиздеть, не подумав, никак не даётся нашей новой молодой власти. Пиздануть «Да, я дебил» — и потом психовать, что тебя услышали и запомнили, ну чисто как будто это Порошенко прокрался и тайком сказал у тебя за спиной. Точно так же ляпнуть про четыре тысячи долларов врачам, про чемпионов мира по борьбе с коронавирусом, про что угодно — и потом удивляться, что тебе это вспоминают, и гувернанткой верещать «ой-ой, людоньки, порохоботы буллинг устраивают».

2. НЕУМЕНИЕ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Да, при Порошенко было лучше, дорогой читатель! Он, когда ляпнул про «циничных бандер», так потом не убегал в слезах из телестудий. Ну ляпнул, ну бывает, ну вот теперь придётся с этим жить. И ничего, справился.

Категорически не доходит до новой молодой власти, что если ты что-то сказал (это бывает чаще), или не дай бог сделал (это реже, потому что ручки из жопки) — то с этим потом придётся жить. Нельзя просто спеть песенку, завершающую выступление «Квартала», станцевать сальсу и сделать вид, что ничего не было.

3. ОТСУТСТВИЕ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.

4. НЕУМЕНИЕ ПРОСЧИТЫВАТЬ ХОТЯ БЫ НА ХОД ВПЕРЁД.

Серьёзно, ты не ожидал, что на эфире тебе вспомнят эту фразу? Серьёзно? И ума не хватило условием участия в программе выставить, чтобы эту фразу не вспоминали? Прямо вот так плохо со стратегией? И с тактикой тоже плохо?

Понимаете, я могу жить с министром, который ляпнул, не подумав. Это нормально, это у всех бывает. А вот с министром, который слишком глуп, чтобы понять, что это ему вспомнят — я жить не могу. Потому что если ты не можешь даже такой причинно-следственной связи установить, и для тебя это становится неприятным сюрпризом, то что ещё для тебя станет сюрпризом?

Что если маски продать за границу, то их не будет в продаже?

Что если денег напечатать много-много, то все не станут богатыми?

Что если закупать газ в России, то они могут краник повернуть, и будешь греться пердячим паром из доступных отверстий?

Что если не противиться злу насилием и смиренно повернуть к танковому корпусу другую щёку, то они дойдут до Мариуполя?

Какие ещё, блядь, открытия ты собираешься сделать ценой моих денег, моего благополучия, здоровья и жизни?

*

Не правда ли, все четыре проблемы огорчительно знакомы?

Это ж не Милованова проблема одного. У нас и верховный оченьглавнокомандующий забывает думать перед тем, как говорить. И министр здравозахоронения не в состоянии нести ответственность за свои обещания. И премьер Шмыгаль, и до него Гончарук — никак не понимали, что если сказать «Мы снизили тарифы», а в платёжке они становятся больше, то вот эти два факта они не компенсируют друг друга.

Так что спасибо Тимофею Милованову, что он смог в тридцать секунд передачи вложить наглядную демонстрацию всех четырёх главных проблем страны.

Заодно теперь и название для болезни есть.

Владимир Завгородний