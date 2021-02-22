Германия выступает за введение санкций против окружения Путина из-за ареста Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал в понедельник своих коллег из ЕС дать зеленый свет подготовке дополнительных санкций в отношении России после приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

«Я за то, чтобы распорядиться о подготовке дополнительных санкций, списков конкретных лиц», — сказал Маас, которого цитирует агентство Reuters.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что вместе с коллегами из ЕС необходимо обсудить вопрос, как «поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения, безусловно, достигли низшей точки».

Агентство добавляет, что Европейский Союз намерен запретить поездки и заморозить активы ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина в ответ на арест Навального.

Отметим, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Он был задержан, а 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы — 2 года и 8 месяцев. В городах России прошли акции протеста в поддержку политика. Страны ЕС потребовали его освобождения и пригрозили новыми санкциями. 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение заменить оппозиционеру условный срок на реальный, но вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Навальный должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели, а также выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана.