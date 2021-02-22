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Евросоюз обеспокоился усилением репрессий в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал обеспокоенность в связи с усилением репрессивных мер против защитников прав человека и оппозиции в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 февраля.

«В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза», — сказал он на встрече в Брюсселе.

Вопрос о ситуации в Белоруссии изначально не стоял на повестке дня этой встречи, однако был вынесен на нее по инициативе Борреля.

Евросоюз неоднократно критиковал Минск из-за ситуации с протестами и применения насилия по отношению к собственным гражданам. 2 октября прошлого года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, а 6 ноября — против президента страны Александра Лукашенко.

22 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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