Джеймс Ван выбрал режиссера для американского «Поезда в Пусан»

Киностудия NewLine и продюсер Джеймс Ван выбрали постановщика для американской версии южнокорейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан». По сведениям издания Deadline, им станет индонезийский режиссер Тимо Тьяджанто, создатель фильма «Ночь идет за нами».

Отметим, что впервые о подготовке этого проекта было объявлено еще в 2018 году, но с тех пор никаких новых сведений не поступало. Сценарий должен был написать Гари Доберман, работавший над фильмами «Оно» и «Проклятие Аннабель».

Оригинальный фильм был выпущен в Южной Корее в 2016 году. Действие картины происходит на фоне быстрого распространения загадочного вируса, превращающего людей в плотоядных зомби. Пассажиры поезда, следующего из Сеула в Пусан вынуждены объединить усилия, чтобы попытаться спастись.

Фильм пользовался большим успехом у зрителей и собрал в мировом прокате 87 миллионов долларов. Однако в Северной Америке он прошел практически незамеченным, его сборы на этом рынке едва достигли двух миллионов долларов. Летом 2020 года зрителям был представлен сиквел, который не пользовался успехом первой части.

Сроки работ над голливудской версией пока не уточняются. Неизвестно также, выйдет ли она в прокат.