Число заражений COVID-19 в мире превысило 111 миллионов

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 111 млн 365 тыс. 522, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

При этом число умерших в мире выросло за сутки до 2 млн 466 тыс. 241, выздоровели более 86 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений коронавирусной инфекцией входят США, Индия и Бразилия.

В США выявлено 28 млн 133 тыс. 699 случаев заболевания COVID-19, скончались 498 тыс. 883 человек, выздоровели более 18 млн человек.

В Индии число инфицированных коронавирусом с начала пандемии составило 11 млн 5 тыс. 850, число скончавшихся — 156 тыс. 385, излечились около 11 млн человек.

В Бразилии с начала пандемии зафиксировано 10 млн 168 тыс. 174 случаев заболевания, скончались 246 тыс. 504 человека, вылечились более 9 млн.