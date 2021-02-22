Boeing срочно приостанавливает полеты на самолетах 777

Компания Boeing рекомендует авиаперевозчикам прекратить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после инцидента с лайнером в американском Денвере.

В сообщении компании говорится, что речь идет о 69 находящихся в эксплуатации и 59 пребывающих на стоянке самолетах.

В субботу Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета с отказавшим правым двигателем. Самолет должен был выполнить рейс Денвер — Гонолулу.