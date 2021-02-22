Алану Рикману 75 — интересные факты

14 января 2016 года ушел из жизни актер Алан Рикман, получивший всемирную известность благодаря роли Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере.

Алан Рикман появился на свет в семье домохозяйки и рабочего фабрики, которые проживали в Лондоне. Будущий актер рос в окружении двух братьев и сестры. Когда Алану исполнилось восемь лет, в семье произошло несчастье – его отец умер.

Смерть отца убедила Рикмана, что в жизни можно полагаться только на самого себя, поэтому он очень старательно учился в средней школе, что позволило ему получить стипендию престижной лондонской школы Latymer. Именно там он впервые вышел на сцену.

Чуть позже Рикман учился в «Школе искусства и дизайна в Челси», а затем в «Королевском колледже искусств». А со временем начал работать в качестве дизайнера для газеты Notting Hill Herald. Получив образование, Алан и его друзья открыли дизайнерское бюро в Сохо. Но когда Рикману исполнилось 26 лет, он бросил дизайн, решив начать актерскую карьеру.

Первой серьезной работой в театре для Алана Рикмана стала роль Виконта де Вальмона в спектакле «Опасные связи». С 1985 по 1987 год спектакль шел в Англии, а затем и на Бродвее, где имел большой успех.

После премьеры спектакля в Нью-Йорке в гримерку к Рикману пришли продюсеры Джоэль Сильвер и Чарльз Гордон и предложили ему вторую роль в проекте «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, который вышел в 1988 году.

Знаковыми картинами для Алана Рикмана стали: «Робин Гуд: Принц воров» (1992), «Искренне, безумно, сильно» (1991) и «Разум и чувства» (1995). В 1996 году он сыграл главную роль в мини-сериале «Распутин», за которую получил премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Но, пожалуй, главным персонажем в карьере Алана Рикмана стал Северус Снейп из вселенной «Гарри Поттера». В образе этого профессора школы магии актер появился во всех восьми фильмах.