5 драм о женщинах с сильным характером

Героини этих лент выбрали свой непростой путь и шли по нему, несмотря на стереотипы, опасность и обвинения. Этим женщинам хочется подражать, а на фильмы совсем не жалко потратить время.

Вам надоели фильмы, в которых женщины всегда выступают на втором плане? Предлагаем вам подборку фильмов с действительно сильными женщинами в главных ролях. Берите подругу или любимого, запасайтесь вином и вкусностями – и наслаждайтесь великолепной актерской игрой, продуманным сюжетом и непреклонным характером главных героинь.

1. Улыбка Моны Лизы, 2014

Рейтинг на IMDb: 6.5

Актерский состав: Джулия Робертс, Кирстен Данст, Джулия Стайлз, Мэгги Джилленхол, Джиннифер Гудвин

1953. Движение за права женщин только начинает набирать обороты, а пока – роль женщины в обществе четко определена. Даже в университете считают, что единственная задача студенток – найти себе достойного мужа. Молодая профессор Кэтрин Энн Уотсон намерена изменить это, и берется за просвещение своих учениц. Она убеждает их стремиться к чему-то большего, чем просто к замужеству, чем вызывает недовольство администрации … Удастся ли ей повлиять на судьбы юных леди?

2. Сенсация, 2019

Рейтинг на IMDb: 6.8

Актерский состав: Марго Робби, Шарлиз Терон, Николь Кидман, Элис Ив, Кейт Маккинон

Три женщины объединились против огромной корпорации, чтобы доказать: глава компании пользуется своей властью в злых целях. Они рискнули своими карьерами и не промолчали о сексуальных домогательствах со стороны руководителя, запустив ряд события, которые потрясли весь мир. Фильм основан на реальных событиях, что только добавляет ему изюминки.

3. Эрин Брокович, 2000

Рейтинг на IMDb: 7.3

Актерский состав: Джулия Робертс, Дэвид Брисбин, Доун Дидавик, Альберт Финни, Валенте Родригес.

Еще один фильм о решительной и бескомпромиссной женщине, основанный на реальных событиях. Что может заставить простого юриста, которая сама воспитывает троих детей восстать против огромной химической корпорации? Страдания жителей города из-за выбросов вредных отходов в воздух. Именно Эрин Брокович, известная экоактивистка, бросила вызов компании и благодаря своему упорству довела дело до суда. Фильм о человеческой жадности и борьбе за справедливость не оставит вас равнодушными.

4. Век Адалин, 2015

Рейтинг на IMDb: 7.2

Актерский состав: Блейк Лайвли, Михиель Гаушман, Харрисон Форд, Эллен Берстин, Кэти Бейкер

После автокатастрофы в начале XX века 29-летняя Адалин прекращает стареть. Казалось бы, кто об этом не мечтает? Однако последующие 100 лет она вынуждена постоянно менять документы, переезжать из одного города в другой, а еще – смотреть как стареет ее дочь и умирают друзья. Ей трудно заводить близкие отношения, однако найдется ли кто-то, готовый разделить с Адалин ее странную жизнь? Этот фильм точно понравится эстетам: костюмы, прически и красивые кадры просто захватывают!

5. Несколько женщин, 2016

Рейтинг на IMDb: 6.3

Актерский состав: Лора Дерн, Кристен Стюарт, Мишель Уильямс, Лили Гладстоун, Джеймс ЛеГрос

В этой ленте вы не найдете громких мировых скандалов. В маленьком городке переплетаются судьбы трех совершенно разных женщин, которые по-своему переживают личные трагедии. Адвокат, которая изо всех сил пытается помочь своему клиенту, женщина, пытающаяся спасти свой брак, или работница ранчо, которая осознает, что влюбляется в знакомую. Изящная музыка, красивые пейзажи и хорошая актерская игра – вот чем наполнен этот фильм. Проведите вместе с ним свой спокойный субботний вечер.