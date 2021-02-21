Земной организм оказался способен выжить на Марсе — планету заселили бактериями

Синезеленые бактерии могут выжить в суровых марсианских условиях. К таким выводам пришла Международная координационная группа по исследованию космического пространства (ISECG), опубликовавшая по итогам масштабных исследований статью в научном издании Frontiers Microbiology, передает N+1.

Ученые поставили перед собой задачу создать возобновляемые биологические системы, которые помогли бы сократить потребность миссии в расходных материалах. По мнению исследователей, системы, основанные на синезеленых бактериях, могли бы снизить зависимость миссий от Земли: эти бактерии умеют пользоваться углекислым газом и молекулярным азотом как источниками углерода и азота соответственно.

В длинных нитчатых колониях цианобактерий среди способных к фотосинтезу бактерий с некоторой периодичностью встречаются гетероцисты — клетки, которые осуществляют фиксацию азота. Оба необходимых газа — азот и углекислый газ — присутствуют в составе марсианской атмосферы, и смесь газов в нужных пропорциях можно создать на месте. Воду также можно добыть на Марсе, остальные необходимые в меньших количествах элементы встречаются в грунте. Культуры цианобактерий могут производить некоторые вещества, используемые напрямую (кислород, белок для питания), а также поддерживать развитие других организмов, которые, в свою очередь, могут разнообразить производимую биомассу.

Исследователи ставили эксперименты на синезеленых бактериях рода Anabaena. Авторы работы проверили, смогут ли бактерии расти и в необычных атмосферных условиях и одновременно использовать марсианский грунт в качестве источника других необходимых питательных веществ. В качестве имитации марсианского грунта использовалась смесь, созданная на основе хорошо охарактеризованного образца, который был получен при помощи марсохода «Кьюриосити».

Цианобактерии прибавили в весе в таких условиях, хотя и заметно меньше, чем те, которые росли в стандартной питательной среде. Кроме того, исследователи дали биомассу, полученную в результате экспериментов, кишечной палочке E. coli в качестве питательного субстрата. Несмотря на отмеченные физиологические изменения в колониях цианобактерий, кишечная палочка смогла вырасти так же хорошо, как и в стандартной питательной среде.

Модель показывает, что культивированные в необычных условиях синезеленые бактерии могут быть источником питательных веществ для тех существ, которые не могут сами фотосинтезировать и фиксировать азот.