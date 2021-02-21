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В США пассажирский самолет начал разваливаться в воздухе (видео)

Лайнер американской авиакомпании United, летевший из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (Гавайские острова), растерял часть обшивки над жилым районом вскоре после вылета. Об этом информирует ABC News.

На землю капитан воздушного судна сообщил о проблемах с двигателем.

Детали отлетели от двигателя над городом Брумфилд, сам «мотор» загорелся.

Самолет с 241 пассажиром пришлось аварийно сажать — он вернулся в аэропорт колорадской столицы.

Пострадавших на борту, как и в результате падения обломков, по предварительным данным, нет.

21 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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