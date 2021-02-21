Ученым удалось наладить двусторонний контакт с людьми в состоянии осознанных сновидений

Ученым удалось наладить двусторонний контакт с людьми в состоянии осознанных сновидений. Добровольцы в фазе быстрого сна отвечали на вопросы «да-нет» и решали простые арифметические примеры, сообщая результаты условленными движениями глаз и мимическими сигналами. Отчет о работе опубликован в журнале Current Biology.

Осознанное сновидение — это состояние, при котором человек осознает, что видит сон, и иногда может в определенной мере воздействовать на его содержание и включать в контекст окружающей среды. Таким образом, оно занимает промежуточное положение между фазой быстрого сна и бодрствованием. Термин впервые ввел в начале ХХ века нидерландский психиатр и писатель Фредерик Виллем ван Эден (Frederik Willem van Eeden).

Тему осознанных сновидений разрабатывают как академическая наука, так и разнообразные эзотерические практики, из-за чего она зачастую вызывала скептическое отношение у членов научного сообщества. Тем не менее, свидетельства осознанных сновидений и попыток их практического использования известны со времен древних йогов, Аристотеля и Галена. С работы Селии Грин (Celia Green) 1968 года ведется их систематическое изучение, в ряде экспериментов их наличие подтверждено инструментально. Метаанализ 34 исследований осознанных сновидений, проведенный в 2016 году, показал, что из 24282 участников 55 процентов заявили, что испытывали их хотя бы раз в жизни, из них 23 процента — на регулярной основе.

Поскольку сообщения об обычных снах, полученные после пробуждения, обычно искажены и фрагментарны, осознанные сновидения могут дать ценную информацию о природе сна и сновидений. Также их пытаются применять в самых разных областях — от лечения фобий и ночных кошмаров до повышения креативности. Однако методики установления контакта с осознанно спящими людьми пока находятся в начальных стадиях разработки.

Чтобы достичь прогресса в этом вопросе, исследователи из Германии, Нидерландов, США и Франции под руководством Карен Конколи (Karen Konkoly) из Северо-Западного университета пригласили для участия в эксперименте 36 добровольцев. Все они до этого испытывали осознанные сновидения: некоторые в единичных случаях, некоторые регулярно и один часто на фоне нарколепсии (неврологического расстройства, сопровождающегося труднопреодолимой дневной сонливостью и нарушением структуры сна).

При подготовке к эксперименту участники заучивали горизонтальные движения глаз и мимические сигналы в ответ на различные вводные сигналы: слуховые (вопросы и серию тонов), зрительные (меняющиеся цвета перед закрытыми глазами) и тактильные (постукивание пальцем по руке). Для регистрации фазы сна использовали полисомнографию, которая включает электроэнцефалографию, электроокулографию, электромиографию, электрокардиографию, спирометрию и видеомониторинг.

В ходе 57 сессий у добровольцев регистрировали начало осознанного сновидения (спонтанного или целенаправленно запущенного отработанным сигналом), во время которого полисомнографически регистрировали быстрый сон, но получали сознательную реакцию на раздражители. После этого им задавали вопросы «да-нет» (например, «вам нравится шоколад») и простые арифметические примеры (например, «восемь минус шесть») и регистрировали ответы в виде условленных сигналов. Для исключения случайных реакций каждое задание повторяли дважды. Затем участников будили и просили вспомнить содержание сновидений.

Дизайн экспериментов Karen R. Konkoly et al. / Current Biology, 2021

В итоге достоверный двусторонний контакт удалось получить с каждым шестым добровольцем, причем положительный результат был достигнут в каждой из четырех лабораторий в разных странах. В общей сумме на 158 заданных вопросов было получено 18,6 процента правильных ответов, 3,2 — неправильных, 17,7 — неопределенных; в 60,8 процента случаев ответа не было (правильность оценивали как сами исследователи, так и независимые эксперты).

В большинстве сессий участники, проснувшись, могли вспомнить общение с экспериментатором. При этом иногда вопросы казались им заданными извне, иногда — наложенными на сновидение, а иногда — включенными в него (например, звучащими из радио). В некоторых случаях воспоминания расходились с реальными диалогами, что подчеркивает недостоверность изучения сна только по сообщениям после пробуждения. Тем не менее в ближайшее время отказаться от них не получится, поскольку возможности общения со спящими пока крайне ограниченны.

«Мы показали, что двусторонняя коммуникация со спящими представляет собой воспроизводимый феномен независимо от популяции участников, способа инициации осознанных сновидений и вида контакта. Кульминацией этой работы стало то, что мы назвали интерактивным сном», — пишут исследователи.