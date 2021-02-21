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Ученые создали аналог черной дыры

Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры.

Как передает «М24», ссылаясь на публикацию журнала Nature Physics, черная дыра состояла из 800 атомов рубидия и была в длину около 0,1 мм. Скорость движения атомов превысила скорость звука, из-за чего звуковые волны не могли покинуть пределы объекта.

Израильские ученые считают, что им удалось подтвердить существование излучения Хокинга. По расчетам физиков, это излучение появляется в обычной черной дыре, когда у горизонта событий возникает пара виртуальных частиц, которая превращается в пару частица-античастица. При этом одна частица падает за горизонт, а другая улетает.

Ученые обнаружили, что у аналога черной дыры возникают две звуковые волны, а также подтвердили соотношение между ними, повторив эксперимент 97 тысяч раз за 124 дня.

21 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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