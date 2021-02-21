У биткоина отказали тормоза: Капитализация криптовалют превысила ВВП России

Рынок криптовалют продолжает улетать в стратосферу, вопреки прогнозам скептиков.В пятницу курс биткоина впервые в истории превысил 54 тысячи долларов, а его капитализация пробила отметку в триллион долларов. За день биткоин прибавляет 15%, с начала февраля — 68%, с начала года — 86%, а за последние 7 лет — 5400%.

Суммарная капитализация всех криптовалют, по данным Coimarketcap, достигла 1,654 трлн долларов. Это больше, чем ВВП России, который МВФ на конец 2020 года оценивает в 1,4 трлн долларов.

Капитализация одного биткоина — 1,013 трлн долларов — сравнялась с ВВП Мексики и соответствует уровню 15-й крупнейшей экономики мира.

Параболлический рост вывел биткоин на 8-е место в топ дорогих активов мира. Он стоит дороже китайского телеком-конголмерата Tencent (928 млрд долларов), Tesla (757 млрд) и Facebook (752 млрд долларов).

Выше биткоина — только Apple, саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, Microsoft, Amazon и Alphabet, а также золото и серебро.

Тему криптовалют начали «активно прокачивать» крупные институциональные инвесторы, отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Отметились в том числе и гиганты, включая BlackRock — крупнейший по активам хедж-фонд, под управлением которого 7,4 трлн долларов.

8 февраля о покупке биткоинов на 1,5 млрд долларов объявила Tesla. «Когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то еще. Биткойн — почти такая же чушь, как бумажные деньги. Но ключевое слово — «почти», — заявил в пятницу Илон Маск.

Альтернативные валюты, такие как биткоин и золото, стали главными бенефициарами пандемии, писали в декабре JP Morgan. Запущенные на небывалую мощность «печатные станки» центробанков, заливших в рынки более 8 трлн долларов, породили «цунами» ликвидности, взвинтившее котировки золота и биткоина.