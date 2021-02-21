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Стильная Пенелопа Крус украсила обложку глянца

Стильная Пенелопа Крус украсила обложку глянца

Испанка Пенелопа Крус стала героиней мартовского выпуска журнала Marie Claire в Греции. Глянец поделился у себя в Instagram снимками из фотосессии.

Актриса также опубликовала в блоге обложку, на которой появилась в белой объемной рубашке, завязанной на талии в узел, и нюдовом топе на широких бретельках под ней, а также в джинсах с высокой талией и светлым кожаным поясом. Волосы у Пенелопы были небрежно распущены, на лице – макияж, в ушах были большие золотые серьги-кольца, а на обоих запястьях — множество золотых браслетов.

В интервью Пенелопа Крус рассказывает о необходимости защитить уязвимые группы населения во время пандемии, о силе образования, о новой благотворительной программе бренда Lancome «Напиши свое будущее», чтобы помочь бороться с неграмотностью во всем мире, и о своем новом фильме.

Автором фотосессии стал испанский фотограф Хави Гордо.

 

21 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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