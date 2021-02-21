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Шайа ЛаБаф убивал бродячих собак

Шайа ЛаБаф убивал бродячих собак

Оказалось, что Шайа ЛаБаф убивал животных, чтобы лучше вжиться в роль в фильме Выбивая долги.

Об этом заявила его бывшая девушка — певица FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт) в интервью журналу Elle.

Как оказалось, таким странным образом скандальный актер готовился к фильму Выбивая долги, вышедшем в 2020 году.

По словам певицы, Шайа ЛаБаф убивал животных, чтобы лучше вжиться в роль.

«Я сказала ему: «Это же очень плохо. Зачем ты это делаешь?» И он ответил: «Потому что я всерьез воспринимаю искусство. Ты не поддерживаешь меня в моем творчестве. Это то, что я делаю. Это тебе не пение. Я не забираюсь на сцену ради пары движений, я в роли»», — рассказала девушка.

21 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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