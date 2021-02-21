Принцесса Евгения опубликовала первое фото с новорожденным сыном и обнародовала его имя

В начале февраля 30-летняя принцесса Евгения впервые стала мамой, ну а сегодня представительница британской монархии впервые показала фото новорожденного сына и обнародовала его имя.

Семейным снимком с малышом и своим супругом, 34-летним Джеком Бруксбэнком, Евгения поделилась у себя в инстаграме.

Мы хотели бы познакомить вас с Августом Филипом Хоуком Бруксбэнком. Спасибо за множество добрых посланий. Наши сердца полны любви к этому человечку, просто не передать словами. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями,

— написала Евгения.

Принцесса отметила, что фото было сделано акушеркой, которая и помогла Августу появиться на свет. Милая семейная фотосессия состоялась во время выписки Евгении из роддома.

Напомним, что Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка в 2018 году. До того как обменяться клятвами, они встречались восемь лет. О беременности принцессы стало известно в сентябре прошлого года. О появлении малыша на свет Евгения также сообщила в своем инстаграме. Для принца Эндрю и Сары Фергюсон, родителей Евгении, это первый внук. В прошлом году замуж вышла также их вторая дочь, 32-летняя принцесса Беатрис.

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