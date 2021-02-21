Президент Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас

«Вчера президент Джозеф Байден объявил о наличии масштабного бедствия в штате Техас и приказал оказать федеральную помощь, чтобы содействовать усилиям по восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральная помощь моет быть направлена на ремонт жилья или предоставление временного, другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса.

Жертвами непогоды стали почти 50 человек. Техас стал одним из наиболее сильно пострадавших регионов: непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.