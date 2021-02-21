Потери «вагнеровцев» в ЦАР могут достигать десятков человек

Число погибших бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в Центральноафриканской республике с конца 2020 года может достигать десятков человек, сообщает телеканал «Белсат» со ссылкой на местные СМИ.

«При этом их (со стороны ЧВК „Вагнер“ — прим. „Росбалта“) потери с начала активных боевых действий в конце 2020 года могут достигать десятков человек», — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе СМИ со ссылкой на повстанцев сообщили, что в результате боев были убиты несколько бойцов ЧВК «Вагнер», еще один взят в плен.

Позднее посол России в Банги Владимир Титоренко заявил, что никаких бойцов «Вагнера» в стране нет, а из российских инструкторов, которые «прибыли сюда официально», никто не был убит либо взят в плен.

Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).