Падчерица Камалы Харрис дебютировала на обложке глянца Только вчера 21-летняя падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф дебютировала на подиуме в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а уже сегодня дала журналистам очередной повод поговорить о себе. Эмхофф стала главной героиней весеннего номера Dust Magazine, появившись на его обложке, которая стала первой в ее модельной карьере. Элла Эмхофф На заглавном фото дочь супруга Камалы Харрис позирует в ярком лоскутном кардигане, который она сама же и связала. Дело в том, что Элла учится в знаменитой школе дизайна Parsons и уже имеет собственный бренд вязаных вещей. Кстати, на этой неделе Эмхофф выпустила коллекцию, состоящую из пяти трикотажных предметов одежды, которая была распродана всего за несколько часов. Ксатати, вчера в сети также появились новые кадры из фотосессии Эллы для издания The New York Times. На них начинающая модель предстает в ярком гриме и демонстрирует буйную растительность под мышками. Весь мир узнал об Элле Эмхофф после церемонии инаугурации Джо Байдена, которая прошла в конце января. Девушка присутствовала на мероприятии, после чего ее снимки сразу же появились на страницах модных журналов. Тогда многие отметили яркий и самобытный стиль падчерицы нового вице-президента США и даже нарекли ее новой иконой стиля. После такого яркого дебюта рабочие предложения не заставили себя долго ждать. Уже в январе Эмхофф заключила крупный контракт с престижным модельным агентством IMG Models. Как выяснилось, президент компании обратил внимание на Эмхофф еще летом. Тогда же он предложил девушке сотрудничество, которое официально подтвердилось уже после избрания президента. Сама же Элла в беседе с изданием The New York Times призналась, что никогда не рассматривала моделинг как свою основную работу. При этом девушка рада, что своим появлением в fashion-бизнесе сможет внести в индустрию разнообразие и аутентичность.