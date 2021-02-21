Ленни Кравиц присоединился к фильму Дженнифер Лопес

Комедийный боевик Shotgun Wedding вызывает все больше обсуждения в прессе, ведь его авторы раскрывают новые детали ленты. Так, стало известно, что одну из главных ролей получил певец и обладатель Грэмми Ленни Кравиц. Он сыграет бывшего возлюбленного героини Дженнифер Лопес.
Известно, что Дженнифер Лопес является одной из исполнительных продюсерок фильма Shotgun Wedding. Поэтому она не только появится в главной роли в этой комедии, но и подбирает коллег, которые будут играть ее избранников. Среди них – Ленни Кравиц, который превратится в бывшего парня красавицы.
Информацию о результатах кастингов подтвердили авторы ленты. По их словам, съемки комедийного боевика начнутся до конца февраля 2021 года.
Лента Shotgun Wedding расскажет о Дарси и Томе. Когда их чувства угасают, пара решает таки пойти к алтарю, чтобы спасти отношения. Они арендуют роскошный комплекс для церемонии и приглашают близких людей и даже бывших избранников. Однако вместо роскошной свадьбы главные герои начинают бороться за свою жизнь. Вооруженные преступники захватывают комплекс, а Дарси и Том объединяются, чтобы спасти гостей своей свадьбы.
В прессе уже шутят, что фраза «Пока смерть не разлучит их» может по-другому зазвучать в фильме.
Ожидается, что фильм Shotgun Wedding выйдет на экраны в 2022 году. Авторы боевика не называют окончательной даты релиза и завершают последние приготовления к старту съемок.
Актерский состав фильма
Впервые об этом проекте стало известно в октябре 2020 года. Тогда в Голливуде объявили, что Дженнифер Лопес и Эрми Хаммер сыграют влюбленную пару. Однако после резонансного скандала с перепиской актер отказался от съемок. Зато авторам боевика пришлось спешно искать замену Эрми Хаммер.
В фильме Shotgun Wedding можно будет увидеть:
Дженнифер Лопес
Джоша Дюамеля
Ленни Кравица
Чича Марина
Д’Арси Карден
Селену Тан
Алекса Малларме-младшего
Режиссером ленты выступит Джейсон Мур, хорошо известный по фильмам «Идеальный голос», «Гнездышко» и «Ученик чародея».
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