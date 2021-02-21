Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся: вспоминаем самые яркие выходы пары и трогательные семейные снимки

Вчера вечером стало известно, что Ким Кардашьян все-таки подала на развод с Канье Уэстом. Слухи о разладе в семье знаменитостей ходили уже давно, но все-таки далеко не все верили, что одна из самых ярких и влиятельных пар мира станет историей.

Конечно, когда распадается семья, жалко чисто по-человечески, но не будем лукавить — нам будет не хватать и эффектных выходов Ким и Канье на красные ковровые дорожки, и их милых селфи в инстаграме. Освежить в памяти, что же мы теряем, предлагаем в нашем материале. Собрали подборку самых запомнившихся снимков с мероприятий и серию личных снимков теперь уже бывшей пары.

Хэллоуин, 2012 год

Met Gala, 2013 год

Обложка Vogue, 2014 год, автор фото Энн Лейбовиц

Церемония «Грэмми», 2015 год

Met Gala, 2015 год

Церемония MTV VMA, 2016 год

Вечеринка Balmain на Неделе моды в Париже, 2016 год

Вечеринка Harper’s Bazaar, 2016 год

Неделя моды в Париже, 2018 год

Показ Versace в Нью-Йорке, 2018 год

Met Gala, 2019 год