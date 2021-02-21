Кекс превратили в элемент осязаемого интерфейса

Бельгийский инженер научился готовить кексы, которые можно использовать в качестве элемента интерфейса вместе с сенсорным экраном. Он предложил во время выпекания оставлять на дне кекса выступы особой формы, благодаря которым экран может распознавать этот конкретный предмет и выводить на экран соответствующие данные. Статья была представлена на конференции TEI 2021.

В области интерфейсов есть направление, называемое осязательными интерфейсами, в котором исследователи изучают способы взаимодействия человека с компьютером через предметы, которые можно двигать, перетаскивать и выполнять другие движения. Один из заметных примеров — столы Microsoft Surface (позже его переименовали в PixelSense) и reacTable. В них был установлен экран, который мог работать сам по себе, отображая информацию и распознавая касания, но также он мог распознавать предметы, который пользователь ставит на его поверхность. К примеру, если поставить на стол от Microsoft банку с напитком, он распознает это и нарисует вокруг дна банки интерфейс. Таким образом, во взаимодействие с компьютером можно включать обычные бытовые предметы, для каждого из которых компьютер выводит контекстный интерфейс.

Флориан Хеллер (Florian Heller) из Хасселтского университета предложил использовать в качестве элемента осязаемого интерфейса пищу и придумал, как сделать так, чтобы компьютер распознавал ее в качестве конкретных объектов. Он использовал для создания интерфейса кексы. Вскоре после выпекания их тесто остается влажным, что позволяет сенсорному экрану, к примеру, в планшете, определить прикосновение.

Для того, чтобы компьютер мог понимать не только сам факт касания и размер предмета, но и идентифицировать его, инженер решил использовать круглую вафельную бумагу и вырезать в ней по бокам три выступа. После вырезания обрезанную вафельную бумагу нужно уложить в бумажную форму для кексов и поместить сверху тесто.

В результате после этого в самом кексе на дне образуются три выступа. Подбирая расположение выступов и расстояние между ними, можно создавать уникальные узоры. При контакте с планшетом сенсорный экран может рассчитать расстояния между выступами и подобрать наиболее вероятный вариант из базы. Эксперименты показали, что экран распознает кексы даже если они находятся в бумаге для выпекания.

В качестве применения автор предложил создавать разные узоры из выступов для кексов разных составов и при прикосновении к экрану отображать рядом их состав.