Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID-19 на сотрудниках SpaceX В компании SpaceX Илона Маска прошло исследование иммунитета к коронавирусу, более 4,3 тысячи сотрудников компании стали добровольцами и приняли участие в нем. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, с ним ознакомился The Wall Street Journal. Вызвавшиеся волонтерами работники сдавали анализ крови на антитела к COVID-19. Совместно с Маском исследование возглавили руководители медицинского подразделения компании. Авторы работы пришли к выводу, что определенный порог антител может обеспечивать более длительную защиту от коронавируса. Также они обнаружили, что у людей, которые перенесли COVID-19 в более легкой форме и с меньшим числом симптомов, вырабатывалось меньше антител. Соответственно, такие люди с меньшей вероятностью получили более длительный иммунитет. Соавтором исследования выступила старший сотрудник Института Рагон при Массачусетской больнице общего профиля, Массачусетском технологическом институте и Гарварде (Ragon Institute of MGH, MIT, and Harvard), доктор Галит Альтер. «У людей могут присутствовать антитела, но это не значит, что они будут невосприимчивы к COVID-19», — отметила Альтер. По словам ученых, результаты исследования помогут определить, кто наиболее уязвим к коронавирусу и должен пройти вакцинацию в первую очередь. Например, люди без антител в местах с высоким числом заразившихся могут получить приоритет.