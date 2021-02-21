Дональд Трамп решил вернуться к публичной политике

Экс-президент США Дональд Трамп впервые после завершения полномочий примет участие в публичном мероприятии. Как передает The Hill, 28 февраля в Орландо (Флорида) он выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов. Трамп намерен говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения. Ожидается, что он также нацелится на иммиграционную платформу президента Джозефа Байдена, в частности на его «катастрофическую амнистию и пограничную политику».

Ежегодная консервативная конференция, которая привлекает множество активистов, аналитиков и республиканских законодателей, обычно проводится в Мэриленде. Но в этом году была перенесена в отель Hyatt Regency в Орландо, чтобы избежать строгих ограничений на коронавирус. Известие о переносе мероприятия во Флориду, поближе к резиденции Трампа в Палм-Бич, ранее уже вызвало предположения о том, появится ли на нем бывший президент.

Новости о выступлении Трампа появились на фоне внутрипартийных расчетов за место Трампа в Республиканской партии. В то время как совсем недавно мнения законодателей в Конгрессе по поводу импичмента бывшего президента из-за его роли в подстрекательстве к беспорядкам 6 января на Капитолийском холме разделились, Трамп остается дико популярным среди низовых членов партии.

«Хотя бывший президент залег на дно с тех пор, как покинул свой пост в январе, ожидается, что он сыграет определенную роль в продвижении некоторых кандидатов на промежуточных выборах 2022 года», — пишет The Hill. Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти уже совершил поездку во Флориду в конце января, где он и Трамп, как сообщается, обсуждали «возвращение нижней палаты в 2022 году».