Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк призналась, что ходит к психологу. Анна Заворотнюк, которая ранее рассказала о состоянии известной актрисы, опубликовала в Instagram эмоциональное сообщение, сопроводив его совместным снимком со своей звездной мамой.

На фотографии Анна и Анастасия Заворотнюк запечатлены в автомобиле. Кадр был сделан в 2017 году.

25-летняя Анна Заворотнюк призналась, что последние два года для нее обернулись настоящим испытанием. Она не намерена публично говорить о своей маме, хотя регулярно получает приглашения на шоу.

«Мне надоели звонящие журналисты, надоели люди которые пишут мне «у тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться», надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах», – поделилась дочка Заворотнюк.

Анна также сообщила, что посещает психолога и пытается «справиться с этим ударом судьбы» всеми силами.

«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди… Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу», – говорит она.