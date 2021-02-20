Внезапно всплывшее в сети старое интервью Дженнифер Энистон вызвало гнев

В 1998 году актриса Дженнифер Энистон, которой на тот момент было 29 лет, стала гостьей передачи Late Show с ведущим Дэвидом Леттерманом. Поводом стал выход фильма «Объект моего восхищения», в котором актриса исполнила главную роль.

В эфире Джен, которая обладает отличным чувством юмора, рассказала ведущему забавный случай, как она столкнулась в парилке спортзала со своими поклонниками. После рассказа актрисы Леттерман подъехал к ней на своем стуле и, извинившись заранее за то, что это может показаться ей грубостью, попросил позволить ему кое-что сделать. Леттерман взял прядь волос актрисы в рот и некоторое время не отпускал их.

Дженнифер Энистон, хоть и старалась ему подыграть и смеялась, явно была ошеломлена. А когда он протянул ей салфетку, чтобы она вытерла волосы, не скрывала своего отвращения.

Пользователи сети Twitter, которые внезапно обнаружили этот эпизод, не смогли скрыть своего возмущения.

Я был поклонником Леттермана, когда учился в средней школе и университете, но, когда я сейчас смотрю его старые ролики, они мне кажутся страшно нелепыми и отвратительными. Самый ужасный из них — это тот, где он нюхает волосы Дженнифер Энистон. Ничего смешного в этом нет, это просто прямое сексуальное домогательство в эфире,

— написал один пользователь в соцсети.

Дженнифер Энистон, 1998 год

Только что посмотрела видео Леттермана, смакующего волосы бедной Дженнифер Энистон в 90-е годы. И мне интересно, есть ли у мужчин в мозгу какие-то химические вещества, которые делают их сумасшедшими,

— добавил другой комментатор.

Вспомнили пользователи сети и другие интервью Леттермана, в том числе и его разговор в 2013 году с Линдси Лохан. Тогда Леттерман засыпал ее вопросами о реабилитации. Несмотря на ее протесты и напоминания о том, что об этом они не договаривались, ведущий продолжил шутить о ее борьбе с зависимостями.