В Туркмении проверяют телефоны и подслушивают разговоры детей после убийства 14-летнего дзюдоиста

Юный дзюдоист в Туркмении скончался из-за кровотечения после удаления зуба, заявила директор спортивной школы. Она опровергла информацию СМИ о том, что 14-летний борец отказался проиграть на соревнованиях курсанту МВД — родственнику президента — и был жестоко избит.

Как пишет Turkmen.News, на фоне резонанса вокруг гибели Сулеймана Турсунбаева директор школы заявила, что соревнования вообще не проводились.

Между тем, сообщает местная служба «Радио Свобода», после смерти юноши сотрудники Министерства национальной безопасности провели в одной из областей собрания во всех спортивных школах. Они потребовали от учителей подслушивать разговоры учеников о произошедшем и докладывать о них руководству.

Также у детей могут «в любой момент проверить телефоны».

«Если вдруг окажется, что в телефоне найдут критику в адрес правительства, потом могут ваших детей и вас самих затаскать по допросам», — отметил педагог.