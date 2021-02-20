Ученые назвали фрукт, снижающий риск возникновения рака желудка

А если регулярно употреблять ее вместе с кожурой, то можно снизить риск возникновения рака желудка, так как в груше много клетчатки, волокон, антиоксидантов, витаминов А и С, флавоноидов. Грушу медики рекомендуют для восстановления после пищевого отравления, потому что она способствует выделению желудочного сока и легко усваивается.

Еще груша способствует снижению веса и регулирует уровень сахара в крови, поэтому она подходит людям, у которых есть резистентность к инсулину или диабет. Наконец, груша укрепляет иммунитет, снимает воспаление, способствует выработке лейкоцитов и повышает защитные силы организма, а также укрепляет кости и улучшает состояние кожи.