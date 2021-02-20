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Ученые назвали фрукт, снижающий риск возникновения рака желудка

Стало известно, какой фрукт помогает регулировать работу желудочно-кишечного тракта и снимает запоры. Оказалось, что такими удивительными свойствами обладает груша, пишет издание Cursorinfo.

А если регулярно употреблять ее вместе с кожурой, то можно снизить риск возникновения рака желудка, так как в груше много клетчатки, волокон, антиоксидантов, витаминов А и С, флавоноидов. Грушу медики рекомендуют для восстановления после пищевого отравления, потому что она способствует выделению желудочного сока и легко усваивается.

Еще груша способствует снижению веса и регулирует уровень сахара в крови, поэтому она подходит людям, у которых есть резистентность к инсулину или диабет. Наконец, груша укрепляет иммунитет, снимает воспаление, способствует выработке лейкоцитов и повышает защитные силы организма, а также укрепляет кости и улучшает состояние кожи.

20 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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