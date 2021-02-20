Российские ученые будут бить током переболевших COVID-19

Российские ученые разработали новый метод тренировки дыхания у переболевших COVID-19. Как пишет «Интерфакс Северо-Запад», о подробностях исследования рассказал заведующий лабораторией физиологии движений института физиологии им. И. П. Павлова РАН, профессор Университета Луисвилля (США) Юрий Герасименко.

Восстанавливать дыхательную функцию предлагается посредством накожной стимуляции спинного мозга с помощью специальных токов. Ученый отметил, что в исследовании приняли участие как здоровые, так и больные люди, и накожная стимуляция в отличие от эпидуральной, при которой матрица с электродами имплантируется, показала большую эффективность.

«Уже через 12 сессий пациент мог стоять самостоятельно. Это связано с тем, что мы стимулируем разные отделы спинного мозга, активируются мышцы туловища, которые обеспечивают мышечный корсет, — подчеркнул Герасименко. — Мы провели предварительное исследование на здоровых пациентах и посмотрели, как меняется дыхательная функция при стимулировании системы, отвечающей за кардиоваскулярную функцию. Сделали также пробное исследование на десяти пациентах, которые перенесли ковид. Оказалось, что можно управлять параметрами дыхания стимуляцией спинного мозга. Исследование показало, что у постковидных пациентов увеличиваются параметры вдоха и выдоха. Мы пытаемся понять, как управлять вдохом и выдохом, чтобы создать специальную систему тренировок с использованием стимуляции спинного мозга».

По словам специалиста, метод может применяться и при других заболеваниях. В частности, его опробовали на людях, которые перенесли инсульт. При стимулировании спинного мозга таким пациентам легче передвигаться.

Герасименко добавил, что метод пока находится на стадии научного исследования и еще не утвержден в качестве технологии лечения.