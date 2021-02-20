Отец Бритни Спирс заявил, что его опекунство над дочерью в ее же интересах Кортни Лав перестала сниматься в кино из-за постоянных домогательств » Пять израильских команд разрабатывают перспективные лекарства от COVID-19 Израильские ученые и исследователи из разных стран мира стремятся найти лекарство от COVID-19. Среди медицинских работников формируется глобальный консенсус в отношении того, что вакцинация не устранит коронавирус. Об этом пишет The Jerusalem Post. «Когда Израиль начал свою кампанию массовой вакцинации, многие считали, что в лекарствах больше не будет необходимости. Теперь мы знаем, что это была иллюзия. Даже в Израиле не все вакцинируются», — сказал профессор Эли Шварц, основатель Центра туристической медицины и тропических болезней Медицинского центра «Шиба». Профессор Шломо Мааян, руководитель отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре «Барзилай», объяснил, что вакцины не означают конец COVID-19 по трем причинам. Во-первых, даже самые эффективные вакцины — Pfizer и Moderna — эффективны только около 95%. Это означает, что шанс заразиться вирусом по-прежнему составляет один из 1 000.

Во-вторых, вирус постоянно мутирует. Это означает, что в различные моменты может происходить мутация, которая делает вакцины менее эффективными или даже неэффективными, как было показано в случае мутации в Южной Африке.

В-третьих, население планеты огромно. Поэтому не все люди сразу смогут получить привику. Возможно, на это все понадобится несколько лет.

По его словам, даже в Израиле не ждут 100% восстановления после пандемии, поэтому команды медицинских специалистов и ученых стремятся разработать новые методы лечения и лекарства, чтобы помочь разрешить кризис и предотвратить коллапс системы здравоохранения. Практически ежедневно появляются сообщения о новых лекарствах, многие из которых проходят испытания в Израиле. Несмотря на весь ажиотаж вокруг них, профессор Яаков Нахмиас, директор Центра биоинженерии Grass при Еврейском университете Иерусалима, сказал, что эти пресс-релизы «нужно воспринимать с недоверием» и рассматривать в перспективе. «Коронавирус заражает множество людей. У некоторых людей появляются симптомы. Из тех немногих, у которых развиваются симптомы, лишь небольшая часть действительно требует какой-либо помощи. Большинству пациентов с COVID-19 станет лучше, даже если мы ничего не будем делать», — пояснил Нахмиас. По мере того, как исследователи узнают и тестируют больше, мнения о различных передовых методах лечения могут начать меняться. «Существует множество лекарств, которые используются во время пандемии. Некоторые из препаратов, которые мы начали использовать год назад, мы все еще используем, а использование некоторые уже прекращены, так как они оказались неэффективны в борьбе с вирусом», — сказал Мааян. Например, ремдесивир, который изначально рекламировался за его предполагаемую способность препятствовать способности вируса к размножению, позже был назван как весьма умеренно эффективный. То же самое и с гидроксихлорохином, который традиционно используется для профилактики или лечения малярии. В начале пандемии препарат получил разрешение на экстренное применение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Это разрешение было позже отозвано после сообщений о серьезных проблемах с сердечным ритмом и других проблемах, которые могут нанести вред здоровью. Напротив, моноклональные антитела — лабораторные белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с вредными антигенами, включая вирусы, по-прежнему используется в больницах по всему миру для лечения заболевания. Мааян сказал, что не будет ни одного волшебного препарата. Скорее, как в протоколе лечения от СПИДа, это будет коктейль из лекарств. Вот пять израильских компаний и людей, за которыми стоит следить: Противопаразитарное средство Ивермектин Эли Шварц из «Шибы», эксперт по тропическим болезням, недавно сообщил, что у него есть новое доказательство того, что ивермектин, который использовался для борьбы с паразитами в странах третьего мира, может помочь сократить продолжительность инфекции для людей, которые заразились коронавирусом. На прошлой неделе завершилось исследование, в котором участвовали 100 человек с легкими и умеренными симптомами COVID-19. В ходе исследования проверялось, может ли ивермектин сократить период распространения вируса. Согласно его еще неопубликованным данным, было показано, что препарат помогает «вылечить» людей от вируса всего за шесть дней. «Более того, шансы получить отрицательный результат на коронавирус были в три раза выше для группы, получавшей ивермектин, чем для группы, которая получала плацебо», — сказал он. «С точки зрения общественного здравоохранения, большинство пациентов с коронавирусом — это легкие случаи, и 90% этих людей находятся в изоляции за пределами больницы. Если у вас есть какое-либо лекарство, которое может сократить продолжительность заразности этих пациентов, это будет прорывом, так как тогда люди не смогут заражать других», — сказал Шварц. Более того, вместо того, чтобы изолировать зараженных минимум на 10 дней, а может быть и больше, этот период можно было бы сократить, что принесет пользу экономике. Исследование Шварца не фокусировалось на том, может ли ивермектин предотвратить ухудшение состояния и госпитализацию. На этой неделе Шварц встретился с представителями Минзлрава, а также готовит данные для представления на экспертную оценку и рассмотрение в FDA. С апреля было проведено множество испытаний и анализов, свидетельствующих об эффективности ивермектина против нового коронавируса. Однако Шварц сказал, что, поскольку ивермектин уже одобрен FDA для других вирусов, а его безопасность хорошо известна, то после завершения этих исследований, вероятно, будет получено разрешение исползовать данный препарат против короанвируса. Лечение всего спектра пациентов с COVID-19 Специализированная биофармацевтическая компания RedHill Biopharma со штаб-квартирой в Тель-Авиве, которая в первую очередь специализируется на желудочно-кишечных и инфекционных заболеваниях, в настоящее время проводит поздние стадии клинических испытаний двух препаратов для лечения коронавируса. В исследованиях участвуют сотни пациентов. Первое испытание ориентировано на случаи ранней стадии заболевания, а второе — на лечение тяжелобольных госпитализированных. «RedHill уникален даже по сравнению с крупнейшими фармацевтическими компаниями мира тем, что он быстро продвигает не одну, а две стадии перорального введения новых молекул для лечения COVID-19: RHB-107 для амбулаторного применения и опаганиб для госпитализированных пациентов», — пояснил генеральный директор Дрор Бен-Ашер. «Благодаря этим двум многообещающим и взаимодополняющим ударам по вирусу, RedHill находится на передовой терапевтических исследований COVID-19, направленных на устранение как существующих, так и возникающих мутаций», — добавил он. В среду компания объявила, что она ввела своему первому пациенту в США дозу RHB-107 в рамках исследования фазы II/III. Препарат вводится перорально и предназначен для пациентов с симптоматическим COVID-19, которые не нуждаются в стационарном лечении. Пациентам назначают лечение один раз в сутки. В публикации объясняется, что RHB-107 — «мощный ингибитор сериновых протеаз, который нацелен на клетки человека, участвующие в подготовке белка-шипа для проникновения вируса в клетки-мишени. Ожидается, что он будет эффективен против появляющихся вирусных вариантов с мутациями в белке-шипе». «Другими словами, препарат предотвращает проникновение вируса в клетки человека, останавливая заражение», — пояснил Рэдэй. Компания также завершила I и II фазы исследования препарата по различным показаниям. «Возможность лечить пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19 с помощью пероральной терапии, предназначенной для использования вне больницы, и с помощью соединения, которое, как ожидается, будет эффективным против появляющихся вирусных мутаций, может изменить правила игры в справиться с этой болезнью», — сказал один из медицинских директоров RedHill Терри Ф. Пласс. Новое исследование представляет собой многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Ожидается, что более 300 пациентов будут обследованы в хоче исследвоания. В то же время RedHill объявил в конце января, что продолжает исследование фазы II/III опаганиба у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Лекарство, которое, как и RHB-107, вводится перорально, нацелено на компонент человеческой клетки-хозяина сфингозинкиназу-2 (SK2), который участвует как в репликации вируса внутри клетки, так и в последующих воспалительных/иммунных ответах. В более ранних тестах он продемонстрировал противовирусную, противовоспалительную и антитромботическую активность. «Ожидается, что опаганиб сохранит свою активность против мутаций в шиповом белке SARS-CoV-2. Эти мутации подчеркивают потенциал SARS-CoV-2 и могут потенциально влиять на эффективность вакцины. Это важное преимущество Опаганиба перед лицом растущего множества вирусных штаммов», — сказал Марк Л. Левитт, один из медицинских директоров RedHill. В прошлом Опаганиб также проявлял противоопухолевую активность и потенциально может применяться при множественных онкологических, вирусных, воспалительных и желудочно-кишечных показаниях. Все о препарате Аллоцетра 19 из 21 пациента с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии смогли покинуть больницу в течение недели после того, как им было назначено инновационное лечение, разработанное исследователями из Медицинского центра Университета «Хадасса». Аллоцетра, детище профессора Дрора Мевораха, директора отдела внутренней медицины и коронавируса «Хадасса», предназначена для лечения широкого спектра случаев чрезмерной реакции иммунной системы, которая приводит к увеличению секреции белков путем клетки иммунной системы, называемые цитокинами, которые вызывают цитокиновый шторм. Цитокиновый шторм — это когда иммунная система переходит в режим перегрузки и начинает атаковать здоровые клетки. Меворах исследовал механизм того, как «умирающие клетки» обрабатываются в организме в течение 20 лет, обнаружив, что организм реагирует на эти клетки подавлением воспаления. «Я собираю лейкоциты у здоровых доноров. После того, как я разработал их так, чтобы они находились в умирающем состоянии, я вливаю их пациентам с COVID-19 — пациентам, которые находятся в тяжелом или критическом состоянии, или которые находятся в фазе цитокинового шторма болезни», — пояснил Меворах. «Вскоре после того, как я вливаю их, они взаимодействуют с главным регулятором бури, называемым макрофагом. Они перепрограммируют макрофаг, чтобы он стал более расслабленным», — сказал он и добавил, что другими словами, эти лейкоциты, введенные через вену, успокаивают шторм. Сам препарат был разработан совместно с компанией Enlivex. Помимо того, что препарат используется против COVID-19, он был успешно протестирован на пациентах с сепсисом и трансплантацией костного мозга. «Одна из лучших вещей, которые мы видим, — это то, что мы смогли значительно сократить время пребывания в больнице для этих пациентов. Мы могли бы значительно снизить нагрузку на больницы в Израиле и в других странах», — сказал Меворах. Он сказал, что компания готовится приступить к двойному слепому клиническому испытанию, которое, как он надеется, приведет к быстрой авторизации препарата в течение шести месяцев. Он также планирует представить данные в FDA и Европейское агентство по лекарственным средствам. «Чудодейственное» лекарство из Тель-Авива В начале февраля Тель-Авивский медицинский центр «Сураски» объявил, что ему удалось «вылечить» 29 из 30 пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести. Этим пациентам было назначено лечение, разработанное больницей. По словам профессора Надира Арбера, чья лаборатория разработала лечение, пациенты, участвовавшие в испытании фазы I, выздоровели от болезни и покинули больницу в течение трех-пяти дней. С тех пор данное лечение получили еще пять пациентов, показавшие те же результаты. Пациентам было назначено лечение Arber EXO-CD24 COVID-19, которое основано на экзосомах, обогащенных CD24, и предназначено для борьбы с цитокиновым штормом. По словам профессора, экзосомы отвечают за межклеточную коммуникацию. В этом случае они доставляют белок CD24 в легкие, что помогает успокоить иммунную систему. Цитокиновый шторм развивается у 5-7% пациентов с COVID-19 в течение пяти-семи дней. «Этот белок расположен на поверхности клеток и играет хорошо известную и важную роль в регулировании иммунной системы», — пояснил доктор Ширан Шапира, работающий в лаборатории Арбера. Арбер сказал, что во всех случаях, когда уровень кислорода повышался, частота дыхания и цитокины в крови снижались. Пациенты сказали, что почувствовали себя намного лучше после лечения. Арбер занимается исследованием экзосом почти два десятилетия. Он сказал, что прошло около шести месяцев с того времени, когда возникла идея использовать это лечение в борьбе с COVID-19, и до того, как оно было впервые испытано на людях. «Я и моя команда были в больнице каждый день, включая пятницу и субботу, в течение последних шести месяцев. Лечение проводится один раз в день по несколько минут в течение пяти дней. Оно напрямую нацелено на легкие, в отличие от других методов лечения, которые можно применять системно и, следовательно, вызывать серьезные побочные эффекты», — объяснил Арбер. В настоящее время в больнице проводятся дополнительные клинические испытания. Крупнейшая больница Греции надеется принять участие в следующем испытании после встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и премьер-министра Биньямина Нетаниягу в начале этого месяца. Арбер добавил, что другие ведущие больницы Бразилии, Чехии и других стран мира также обратились к медцентру после того, как узнали про это лечение. «Это инновационный метод лечения, который можно производить быстро и эффективно при низких затратах. Даже если вакцины будут делать то, что должны, и даже если не появятся новые мутации, все равно, так или иначе, коронавирус останется с нами», — пояснил Арбер. Он сказал, что не знает, сколько времени это займет, но «мое лекарство можно производить быстро, эффективно, надежно и с низкими затратами». Борьба с контролем COVID-19 Профессор Яаков Нахмиас из Еврейского университета считает, что он может снизить серьезность COVID-19 до уровня не хуже обычной простуды, используя одобренный FDA препарат фенофибрат. Его технология, лицензированная Tissue Dynamics, компанией по разработке лекарств, позволяет быстро открывать новые терапевтические методы. «Вирусы — это паразиты. Они не могут воспроизвести сами по себе. Они должны проникнуть в человеческую клетку и использовать свои механизмы, чтобы воспроизвести их», — объяснил Нахмиас. Исследование Нахмиаса вместе с сотрудниками больницы Mount Sinai показало, что новый коронавирус предотвращает сжигание жира в клетках легких, в результате чего внутри клеток легких накапливается большое количество жира — состояние, необходимое вирусу для воспроизводства. Фенофибрат, согласно его опубликованным данным, полностью изменил этот эффект и устранил репликацию вируса менее чем за пять дней лечения. «Понимая, как коронавирус контролирует наш метаболизм, мы можем вернуть контроль над вирусом и лишить его тех самых ресурсов, которые необходимы ему для выживания», — сказал Нахмиас. Нахмиас, работая с медицинскими центрами «Сураски» и «Хадасса», собрал и проанализировал ретроспективные данные о более чем 20 000 пациентов. Эти данные показали, что несколько десятков пациентов с COVID-19, которые принимали фибраты, были защищены от вируса. Это подтверждает его лабораторные результаты. «Мы осмотрели 20 000 пациентов, из них мы обследовали всех пациентов, у которых не было анализов крови, которые не были госпитализированы или были не старше 18 лет. У нас было около 3 000 пациентов. И если вы посмотрите на группу людей, которая принимала фибраты, и сравните ее с группой, которая не принимала фибраты, то вы увидите разницу», — добавил он. «Несмотря на то, что факторы риска для группы, принимающей фибратов, немного выше, все основные показатели снижаются. Пациенты, которые принимали фибраты, находились в больнице на пять дней меньше. Частота госпитализаций снизилась с 44% до 7%. Их выживаемость увеличилась примерно до 100%. В течение четырех-пяти дней у этих пациентов пневмония исчезла. Воспаление также исчезло невероятно быстро», — сказал он. Теперь вместе с Abbott, фармацевтической компанией, производящей фенофибрат, он участвует в плацебо-контролируемых двойных слепых исследованиях фазы III, которые уже проводятся в клинических центрах в Израиле, Южной Америке, США и Европе. «Это займет несколько месяцев. Но в конце концов мы узнаем, есть ли у нас лекарство от коронавируса», — сказал он. https://cursorinfo.co.il/israel-news/pyat-izrailskih-komand-boryutsya-za-lekarstvo-ot-covid-19/