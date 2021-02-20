Отец Бритни Спирс заявил, что его опекунство над дочерью в ее же интересах

68-летний Джейми Спирс настаивает на том, что опекунство над 39-летней дочерью, которое вызывает споры в сети и не только, должно быть сохранено в интересах самой Бритни Спирс. В своем заявлении отец звезды, который управлял ее финансами с 2008 года, утверждает, что всегда делал то, что было лучше для Бритни.
Недавно в суде Лос-Анджелеса состоялись очередные слушания, в результате которых судья постановила, что Джейми Спирс и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние Бритни, которое составляет 60 миллионов долларов.
После вынесения решения юридическая команда Джейми настаивала на том, что решение судьи доказывает, что он не собирается причинять какой-либо вред своей дочери.
Мой клиент Джейми Спирс старательно и профессионально выполнял свои обязанности одного из опекунов Бритни. Его любовь к дочери и преданность ее защите очевидны для суда. Мой клиент надеется на сотрудничество с фондом, чтобы продолжить инвестиционную стратегию в интересах своей дочери,
— заявила его адвокат Вивиан Ли Торин.
Несмотря на то что адвокаты Бритни Спирс утверждали, что она больше не хочет, чтобы ее отец занимал такую должность, суд требования звезды не удовлетворил и продлил опекунские полномочия ее отца до сентября 2021 года.
В последние несколько дней общественный интерес к этому делу возрос, так как на днях вышел документальный фильм о певице Framing Britney Spears, в котором большое внимание уделено и вопросу ее опекунства.
В 2008 году Джейми Спирс был назначен единственным опекуном звезды. Полтора года назад он передал часть полномочий своей помощнице Джоди Монтгомери из-за проблем со здоровьем. А осенью прошлого года перестал быть ее единственным опекуном по финансовым вопросам — в ноябре он стал делить эту должность с фондом Bessemer Trust Co. Бритни, впрочем, не отчаивается и намерена через суд отстранить отца от этой работы.
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