Отец Бритни Спирс заявил, что его опекунство над дочерью в ее же интересах

68-летний Джейми Спирс настаивает на том, что опекунство над 39-летней дочерью, которое вызывает споры в сети и не только, должно быть сохранено в интересах самой Бритни Спирс. В своем заявлении отец звезды, который управлял ее финансами с 2008 года, утверждает, что всегда делал то, что было лучше для Бритни.

Недавно в суде Лос-Анджелеса состоялись очередные слушания, в результате которых судья постановила, что Джейми Спирс и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние Бритни, которое составляет 60 миллионов долларов.

После вынесения решения юридическая команда Джейми настаивала на том, что решение судьи доказывает, что он не собирается причинять какой-либо вред своей дочери.

Мой клиент Джейми Спирс старательно и профессионально выполнял свои обязанности одного из опекунов Бритни. Его любовь к дочери и преданность ее защите очевидны для суда. Мой клиент надеется на сотрудничество с фондом, чтобы продолжить инвестиционную стратегию в интересах своей дочери,

— заявила его адвокат Вивиан Ли Торин.

Для Бритни опекунство Джейми означает, что она не может принимать никаких финансовых или профессиональных решений без его одобрения. Для Бритни опекунство Джейми означает, что она не может принимать никаких финансовых или профессиональных решений без его одобрения.

Несмотря на то что адвокаты Бритни Спирс утверждали, что она больше не хочет, чтобы ее отец занимал такую должность, суд требования звезды не удовлетворил и продлил опекунские полномочия ее отца до сентября 2021 года.

В последние несколько дней общественный интерес к этому делу возрос, так как на днях вышел документальный фильм о певице Framing Britney Spears, в котором большое внимание уделено и вопросу ее опекунства.

В 2008 году Джейми Спирс был назначен единственным опекуном звезды. Полтора года назад он передал часть полномочий своей помощнице Джоди Монтгомери из-за проблем со здоровьем. А осенью прошлого года перестал быть ее единственным опекуном по финансовым вопросам — в ноябре он стал делить эту должность с фондом Bessemer Trust Co. Бритни, впрочем, не отчаивается и намерена через суд отстранить отца от этой работы.