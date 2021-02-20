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Немецкий ученый назвал «самую вероятную» версию появления коронавируса

Немецкий физик Роланд Визендангер «на 99,9%» уверен, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане,

Как сообщает телеканал ZDF, ученый весь прошлый год анализировал научные публикации и статьи в СМИ.

Специалист отметил, что его коллеги до сих пор не обнаружили животное, заразившее человека коронавирусом. Также он указал на опасения по поводу условий в Институте вирусологии в Ухане еще до пандемии. Визендангер утверждает, что первыми заразились сотрудники лаборатории.

Что касается летучих мышей, то они обитают на расстоянии около 2 тыс. километров от Уханя и вряд ли могли быть разносчиками COVID-19, добавил физик.

Между тем в Гамбургском университете предупредили, что работа Визендангера «не претендует на научность», несмотря на наличие весомых аргументов.

Ранее эксперты ВОЗ перечислили четыре версии передачи коронавируса человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов либо из-за утечки в лаборатории. Последнюю версию назвали наиболее маловероятной.

20 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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