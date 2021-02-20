Меган Маркл и принц Гарри подтвердили, что не вернутся к своим королевским обязанностям

Сегодня представители Букингемского дворца выпустили официальное заявление, в котором подтвердили, что 36-летний принц Гарри и его 39-летняя супруга Меган Маркл не вернутся к своим обязанностям в качестве старших членов британской королевской семьи.

Сложить с себя полномочия пара решила еще в начале прошлого года и официально отошла от своих прежних обязанностей в конце марта 2020-го. Тогда королева Елизавета II формально дала внуку и его жене 12 месяцев на окончательное обдумывание решения. После того как супруги подтвердили королеве Елизавете II, что не собираются возвращаться к прежней работе, она лишила их всех королевских привилегий.

Принц Гарри и Меган Маркл

После бесед с герцогом королева написала письмо, подтверждающее, что, сложив с себя полномочия старших членов королевской семьи, супруги не могут продолжать выполнять обязанности, связанные с государственной службой. Почетные военные назначения и статус покровителей ряда организаций, ранее принадлежавшие герцогу и герцогине, будут возвращены Ее Величеству, а потом распределены между работающими членами королевской семьи. Несмотря на то что все опечалены их решением, герцог и герцогиня по-прежнему остаются любимыми членами семьи,

— сказано в официальном заявлении.

По этому поводу уже выступил и пресс-секретарь Меган и Гарри. Он отметил, что, несмотря на сложение с себя полномочий, герцог и герцогиня Сассекские весь этот год оставались привержены своему долгу и оказывали поддержку организациям, с которыми ранее сотрудничали, независимо от своей официальной роли.

Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри

Несколькими днями ранее в прессе распространились слухи, что Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться своих королевских привилегий из-за предстоящего большого интервью Опре Уинфри: это будет публичное выступление, в котором они расскажут о решении сложить с себя королевские обязанности и покинуть Великобританию (оно должно выйти в эфир 7 марта).

По слухам, этому не сильно обрадовались во дворце: поговаривали, что королева Елизавета II даже может попросить внука и его супругу отказаться от работы с некоммерческими организациями, которые они патронируют, а также лишить принца Гарри всех почетных воинских званий. Источники, близкие к герцогу и герцогине, рассказали, что, узнав об этом, Гарри сильно расстроился. Однако даже это обстоятельство не заставило его изменить свое прежнее решение. К тому же сейчас супругам явно будет не до работы: они готовятся к рождению второго ребенка, который должен появиться на свет в конце мая.