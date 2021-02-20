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Медвежонок Паддингтон вернется на большие экраны

Медвежонок Паддингтон вернется на большие экраны

Теперь официально: третья часть семейно-приключенческой франшизы о перуанском медвежонке Паддингтоне, переехавшем в Лондон, запущена в разработку.

Об этом пишет Variety, ссылаясь на заявление компании Studiocanal. Правда, пока что о проекте совсем ничего неизвестно: ни сюжет, ни режиссер, ни актерский состав. Должно быть, самая большая интрига: кто из звезд на этот раз выступит злодеем (напомним, в первых двух частях антагонистами были персонажи Николь Кидман и Хью Гранта).

Напомним, что постановщик первого и второго фильмов Пол Кинг съемками триквела заняться не сможет, так как руководит в настоящее время другим проектом (а именно фэнтезийным приквелом про юность Вилли Вонки). Но сохранит за собой функции продюсера.

Даты релиза у «Паддингтона 3» пока что нет.

20 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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