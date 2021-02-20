Мартин Скорсезе раскритиковал современную киноиндустрию

Кинематограф заточен на развлечения и получение прибыли, а зрители становятся просто потребителями контента, считает режиссер.

Известный режиссер Мартин Скорсезе обвинил стриминговые сервисы в обесценивании киноискусства. Об этом он написал в эссе Маэстро. Федерико Феллини и потерянная магия кино, которое опубликовал журнал Harper’s Magazine.

По мнению режиссера, современная киноиндустрия превратила фильмы в «бизнес массовых визуальных развлечений», в котором ценность картины определяется суммой заработанных на ней денег.

«Искусство кино систематически обесценивают, оттесняют на второй план, принижают и сводят к наименьшему общему знаменателю – контенту», – подчеркнул Скорсезе.

По его словам, теперь в разговоре о кино фокус смещается с содержания на контент как термин для обозначения чего угодно – от домашнего видео с кошкой и рекламного ролика до авторского кино.

Скорсезе объясняет такие изменения развитием стриминговых платформ, алгоритмы которых воспринимают зрителей как потребителей. Ориентируясь на жанр и тематику, они предлагают им только те картины, которые похожи на уже просмотренные.

«Изменилось все – кино и его значение в нашей культуре. Конечно, неудивительно, что такие творцы, как Годар, Бергман, Кубрик и Феллини, которые когда-то были богами нашей великой формы искусства, со временем ушли в тень», – подчеркнул режиссер.

При этом он одобрил сервисы Criterion Channel и Mubi, работающие по принципу кураторства.

Скорсезе также добавил, что «для спасения кино» нельзя полагаться на кинобизнес, в котором акцент всегда делается на слове «бизнес».

Напомним, режиссер не впервые выражает обеспокоенность состоянием киноиндустрии. В 2019 году он заявил в интервью журналу Empire, что не относит фильмы вселенной Marvel к кинематографу.