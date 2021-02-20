Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом

Как сообщает портал TMZ, 40-летняя Ким Кардашьян подала на развод с 43-летним Канье Уэстом. Телезвезда попросила о совместной юридической и физической опеке над их четырьмя детьми, семилетней Норт, пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и годовалым Псалмом, а Уэст обязался выполнять свои отцовские обязанности и вместе с супругой воспитывать дочерей и сыновей.

Как отметили инсайдеры, у пары есть брачный договор, который ни одна из сторон не собирается оспаривать.

Они уже продвинулись в достижении соглашения об урегулировании имущественного спора,

— сказал источник.

В документах, поданных в суд, дата расставания супругов не указана.

Впервые о проблемах в отношениях Ким и Канье заговорили в начале января. По словам инсайдеров, Кардашьян была готова уйти от мужа после его многочисленных выходок, но когда у него обострилось биполярное расстройство, она решила повременить, пока ему не станет лучше.

Она чувствовала, что было бы жестоко расторгнуть брак, когда у него не все хорошо,

— сообщил аноним.

Несмотря на мирный развод, рэпер расставание с супругой переживает тяжело. Он даже до сих пор не снял обручальное кольцо.

Это тяжело для него, он несчастен, но Канье смирился с реальностью,

— сказал инсайдер, отметив, что, по мнению Уэста, переломным моментом в его браке с Ким стала его президентская кампания. Хотя, учитывая его скандальные публичные заявления в прошлом году, увлечение Канье политикой было меньшим из зол.

Большую часть прошлого года супруги жили порознь: Ким находилась вместе с детьми в особняке в Калабасасе, а Канье перебрался на семейное ранчо в Вайоминг. Попытки спасти брак, которые предпринимала пара, оказались неудачными.

Узами брака Ким Кардашьян и Канье Уэст связали себя в мае 2014 года. Двоих младших детей паре родила суррогатная мать. Для Канье Уэста этот брак стал первым, а для Ким — уже третьим.