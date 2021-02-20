«Кажется, что мы проиграли»: Тихановская предложила отложить протесты до весны

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила отложить уличные протесты в стране до весны.

«Должна признать, что мы потеряли улицу, у нас нет возможности бороться с насилием со стороны режима — у них есть оружие, у них есть силы, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — сказала она в интервью швейцарской газете Le Temps.

Тихановская отметила, что «белорусы устали, что боятся».

«Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Наша стратегия заключается в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим, пока люди не будут готовы снова выходить на улицы, возможно, весной», — добавила политик.