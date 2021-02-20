Ирина Шейк показала лицо без макияжа после сна

35-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором продемонстрировала, какими косметическими средствами она пользуется после утреннего душа. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена с мокрыми волосами в халате с анималистичным принтом. Ее образ дополнил обруч такой же расцветки.

В ролике Шейк сначала расчесывает волосы любимой, по ее словам, расческой бренда Harry Josh. Затем для избавления от отеков она использует гаджет марки Nicole Caroline, в который необходимо поместить кубик льда. Модель подчеркивает, что следующим важным этапом в ее уходе является увлажнение кожи. Для этого она наносит на лицо и шею крем 111Skin и делает массаж роллером.

Помимо этого, модель также ежедневно использует два крема для глаз брендов Shani Darden и Mimi Luzon. Вдобавок между нанесениями всех уходовых средств Шейк наносит на лицо термальную воду. По словам манекенщицы, она завершает увлажнение кожи каплей крема Augustinus Bader.

В конце видео Шейк использует бальзам для губ Mimi Luzon и маску для губ 24k Pure Gold Lip Treatment с добавлением 24-каратного золота. «Пока маска для губ делает свое дело, я наношу на лицо повседневный макияж», — пояснила звезда и добавила, что делает мейкап, используя хайлайтер Burberry в форме стика и консилер, чтобы скрыть покраснения.