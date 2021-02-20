Это будет победа Москвы: в конгрессе США возмущены списком объектов для санкций по «Северному потоку-2»

В конгресс США передали список объектов для санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Госдепартамент указал в нем лишь российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца — компанию «КВТ-Рус, передает Reuters.

Эти же объекты в январе попали в санкционный перечень министерства финансов США.

Переданный список является «совершенно неадекватным», заявили в конгрессе. Завершение строительства будет «победой» для президента РФ Владимира Путина, отметил конгрессмен-республиканец Майкл МакКол. Представители конгресса потребовали проверить возможность введения подобных мер в отношении 11 судов под российским флагом и еще четырех иностранных. По мнению американских законодателей, они связаны со строительством газопровода.

Напомним, работы по укладке труб «Северного потока-2» после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года, в январе 2021-го они были вновь приостановлены. В феврале в водах Дании строительство возобновилось. Оно должно завершиться к маю.