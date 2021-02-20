Цена биткоина добралась до нового исторического максимума

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, в ходе торгов в пятницу в очередной раз обновила исторический рекорд, превысив $53 тыс.

Так, к 17:48 мск курс биткоина поднялся на 2,7% до $53 тыс. 228,4, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

Ранее сегодня стало известно, что капитализация этой криптовалюты приблизилась к $1 трлн. Мощный рост стоимости биткоина обусловлен высоким интересом к нему со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков, отмечает «Интерфакс».

Впрочем, аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase в записке для инвесторов указали, что биткоин — худший способ защиты от падения цен на акции. По их мнению, текущая цена биткоина значительно выше его справедливой стоимости. Аналитики уверены, что крупные инвестиции в биткоин увеличивают его корреляцию с циклическими активами, а это делает актив менее привлекательным для диверсификации портфеля, указывает РБК.

Напомним также, что основатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск посчитал биткоин немного лучшим средством, чем наличные деньги.

Курс биткоина начал взлетать в декабре 2020 года. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в $20,042 тыс., державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

Со своей стороны, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур констатирует, что сейчас «биткоин исследует новые территории, и его колебания, с технической точки зрения, не поддаются прогнозированию».

В целом, эксперт сохраняет «позитивный прогноз по цифровым активам», полагая, что «эпидемиологическая ситуация, оживление торговли и экономические стимулы мировых ЦБ будут способствовать дальнейшему росту криптовалют».