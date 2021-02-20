Биткоин продолжает бить исторические рекорды

Cтоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, в очередной раз обновила исторический максимум — впервые преодолев рубеж в $57 тыс.

За прошедшие сутки биткоин подорожал еще на $4,5 тыс. К 15:25 мск стоимость биткоина на бирже Binance достигла отметки $57,298 тыс., сообщает РБК.

Вчера капитализация криптовалюты впервые превысила $1 трлн.

Как заявил РИА «Новости» первый вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк, потолка стоимости биткоина на сегодняшний день не существует. «Вопрос в другом, — насколько это будет принято широким сообществом, в первую очередь регуляторами, Центральными банками. Сама по себе оценка этого движения, она относительная, это вопрос соглашения», — указал Романюк.

Со своей стороны, эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк констатирует, что «на рынок продолжают оказывать влияние новости о покупке (американской) компанией Tesla биткоинов на сумму $1,5 млрд и одобрение ETF фондов на биткоин Канадой и Австралией».

Впрочем, не исключает аналитик, «в скором времени инвесторы начнут пересматривать свои портфели в сторону снижения доли биткоина и увеличения доли эфириума».

«Потенциал роста главной криптовалюты ограничен ее дороговизной, в то время как эфириум имеет все шансы на повтор динамики BTC вплоть до уровня $10 тыс. В целом, мы сохраняем позитивный прогноз по цифровым активам и полагаем, что наиболее вероятно развитие позитивного сценария событий», — подчеркивает Янюк.

Курс биткоина начал взлетать в декабре 2020 года. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в $20,042 тыс., державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.