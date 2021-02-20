Американский ровер Perseverance прислал с Марса цветные фотографии

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля.

На одной из фотографий виден горизонт кратера Езеро, где ровер сел на поверхность.

На втором изображении марсоход сфотографировал собственное колесо и камни под ним.

Как сообщает NASA, полученные вместе со снимками данные говорят о полной исправности всех систем ровера. Теперь приборы марсохода предстоит активировать и тестировать, после чего он приступит к выполнению основной программы миссии, рассчитанной на 687 дней.

Напомним, Perseverance сел на Марс накануне, посадка прошла в автоматическом режиме.