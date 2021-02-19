Женщина совершила ошибку и стала долларовой миллионершей

Бетти Вонг (Betty Wong) регулярно играет в розыгрыши Mega Millions и Powerball. Как правило, она покупает один лотерейный билет, но в последний раз ошиблась и приобрела на сайте 50 билетов мгновенной лотереи. Благодаря этому она в одночасье стала долларовой миллионершей.
«Я решила, что напутала в цифрах, поэтому разбудила мужа», — вспоминает Вонг момент, когда узнала сумму выигрыша. По ее словам, в ту ночь они с мужем так и не смогли уснуть из-за переполнявших их эмоций. Победительница отметила, что денежный приз позволит ей позаботиться о семье.
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