Warner Bros. выпустила официальный трейлер фильма по Mortal Kombat

Ролик выложили через несколько часов после того, как он утёк в сеть с любительской озвучкой на русский язык.
Фильм по Mortal Kombat снял дебютант Саймон Маккуойд, а его продюсером выступил Джеймс Ван, известный по «Аквамену» и серии хорроров «Заклятие».
Главным героем экранизации стал Коул Янг (Льюис Тан), герой, придуманный специально для фильма.
Вместе с ним в картине появятся и ключевые персонажи Mortal Kombat, в том числе:
- Саб-Зиро — Джо Таслим («Рейд»)
- Скорпион — Хироюки Санада («Последний самурай»)
- Райден — Таданобу Асано («Монгол»)
- Соня Блейд — Джессика Макнэми («Мег: Монстр глубины»)
- Шан Цзун — Чинь Хань («Марко Поло»)
Экранизация Mortal Kombat выйдет в российских кинотеатрах 8 апреля. В США фильм одновременно появится и в кинотеатрах, и в онлайн-сервисе HBO Max, но на неделю позже, 16 апреля.
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