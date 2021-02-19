НАСА доставила на поверхность Марса вертолет (видео) Еврокомиссию призвали применить «закон Магнитского» из-за Навального » Warner Bros. выпустила официальный трейлер фильма по Mortal Kombat Ролик выложили через несколько часов после того, как он утёк в сеть с любительской озвучкой на русский язык. Фильм по Mortal Kombat снял дебютант Саймон Маккуойд, а его продюсером выступил Джеймс Ван, известный по «Аквамену» и серии хорроров «Заклятие».

Главным героем экранизации стал Коул Янг (Льюис Тан), герой, придуманный специально для фильма. Вместе с ним в картине появятся и ключевые персонажи Mortal Kombat, в том числе: Саб-Зиро — Джо Таслим («Рейд»)

— Джо Таслим («Рейд») Скорпион — Хироюки Санада («Последний самурай»)

— Хироюки Санада («Последний самурай») Райден — Таданобу Асано («Монгол»)

— Таданобу Асано («Монгол») Соня Блейд — Джессика Макнэми («Мег: Монстр глубины»)

— Джессика Макнэми («Мег: Монстр глубины») Шан Цзун — Чинь Хань («Марко Поло») Экранизация Mortal Kombat выйдет в российских кинотеатрах 8 апреля. В США фильм одновременно появится и в кинотеатрах, и в онлайн-сервисе HBO Max, но на неделю позже, 16 апреля.