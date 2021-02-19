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Warner Bros. выпустила официальный трейлер фильма по Mortal Kombat

Ролик выложили через несколько часов после того, как он утёк в сеть с любительской озвучкой на русский язык.

Фильм по Mortal Kombat снял дебютант Саймон Маккуойд, а его продюсером выступил Джеймс Ван, известный по «Аквамену» и серии хорроров «Заклятие».

Главным героем экранизации стал Коул Янг (Льюис Тан), герой, придуманный специально для фильма.

Вместе с ним в картине появятся и ключевые персонажи Mortal Kombat, в том числе:

  • Саб-Зиро — Джо Таслим («Рейд»)
  • Скорпион — Хироюки Санада («Последний самурай»)
  • Райден — Таданобу Асано («Монгол»)
  • Соня Блейд — Джессика Макнэми («Мег: Монстр глубины»)
  • Шан Цзун — Чинь Хань («Марко Поло»)

Экранизация Mortal Kombat выйдет в российских кинотеатрах 8 апреля. В США фильм одновременно появится и в кинотеатрах, и в онлайн-сервисе HBO Max, но на неделю позже, 16 апреля.

19 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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