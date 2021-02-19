«  
  »

В США от холодов погибли 34 человека

По меньшей мере 34 человека стали жертвами холодов в США, сообщает телеканал CBS.

Больше всего смертей было зарегистрировано в Техасе, где скончались 20 человек, в Хьюстоне — 7, округе Тейлор — 6, Шугарленде — 4, округе Галвестон — 2, Сан-Антонио — 1.

Тем временем, Национальная метеорологическая служба США предупредила об опасности снежного шторма на значительной территории страны — от восточного Техаса до Мэриленда. Ожидаются сильные снегопады и обледенения, которые будут сопровождаться отключением электроэнергии, поваленными деревьями и опасной ситуацией на дорогах.

Ранее в Белом доме заявили, что наступившие в США холода могут быть вызваны изменением климата.

19 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  