Ученые «увеличили» массу первой открытой черной дыры Лебедь Х-1 — она в 21 раз больше Солнца

Лебедь X-1 является самой большой и известной черной дырой Млечного пути. Это первая черная дыра, которая была обнаружена учеными в 1964 году. Предыдущая оценка массы черной дыры составляла 14,8 масс Солнца.

Кроме того, ученые пересчитали расстояние, на котором черная дыра находится от Земли. Если раньше считалось, что это 6070 световых лет, то сейчас оценка составляет 7 200 световых лет или 9,5 трлн километров.

По словам Миллера-Джонса, эта черная дыра вращается почти со скоростью света, что приближается к максимальной скорости, предусмотренной общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Лебедь Х-1 начала свое существование 4-5 миллионов лет назад как звезда, масса которой в 75 раз превышала массу Солнца, и несколько десятков тысяч лет назад превратилась в черную дыру.

Лебедь X-1 входит в состав массивной двойной системы. Также в систему входит голубой сверхгигант с переменным блеском, обозначенный HDE 226868.