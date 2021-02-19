Тину Кунаки и Венсана Касселя застукали на пляже в Рио-де-Жанейро

23-летняя Тина Кунаки и 54-летний Венсан Кассель никогда не упускают возможности отправиться в отпуск на свой излюбленный курорт в Бразилию. Недавно они снова улучили удачный момент и улетели к Атлантическому океану.

Вчера супруги попали в объективы репортеров во время отдыха на пляже в Рио-де-Жанейро. Пока Тина нежилась в теплых волнах и загорала, Венсан выполнял различные трюки на гидрофойле (специальной доске с подводным крылом).

Тина Кунаки

Кунаки в этот раз появилась в том же купальнике, который она ранее уже демонстрировала в своем инстаграме: на ней было ярко-зеленое бикини. Свой пляжный образ модель дополнила модным аксессуаром — тонкой золотистой цепочкой на талии.

Венсан Кассель

Напомним, что в ноябре прошлого года пара уже прилетала в Рио, чтобы зарядиться хорошим настроением и энергией солнца. Тогда Тина и Венсан брали с собой дочь Амазони, которой в апреле исполнится уже два года. Этот отпуск влюбленные, судя по всему, решили провести без девочки: по крайней мере, на пляже ее вчера замечено не было.

Напомним, что недавно Венсан Кассель и Тина Кунаки снялись в первой совместной рекламной кампании. Супруги стали амбассадорами французского бренда одежды и аксессуаров The Kooples и прорекламировали их весенне-летнюю коллекцию. Создатели The Kooples решили, что смелая и харизматичная пара лучшим образом отражает ДНК их бренда.

К слову, сейчас внимание СМИ приковано и к другим членам семьи Венсана Касселя. Так, за последние несколько месяцев его 16-летняя дочь Дева, матерью которой является Моника Беллуччи, дважды появлялась на обложках модных глянцевых изданий: сначала начинающая модель украсила страницы французского Elle, а недавно снялась для испанского Harper’s Bazaar.

Тина Кунаки и Венсан Кассель